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أخبار البلد

بعد توقف 4 أشهر.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى الكويت.. غدا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
تستأنف شركة مصر للطيران، غدا السبت، رحلاتها المنتظمة المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، بعد توقف دام لقرابة أربعة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، بعد فترة توقف استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات، وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت، طالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة ،بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا. 

وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي  توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.
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