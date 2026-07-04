محامٍ بالنقض: ناضلنا ضد أزمات الفاتورة الإلكترونية ورسوم التقاضي.. وشباب المحامين يواجهون ضغوطًا معيشية

قال المحامي بالنقض وليد موسى إن شريحة المحامين واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات متتالية، من بينها ملف الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة، بجانب ما وصفه بمحاولات عدم المساس بالمهنيين في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المحامين وأصحاب المهن الحرة مثل المحاسبين والأطباء والصيادلة شاركوا في الدفاع عن هذه القضايا.

وأوضح موسى، خلال لقائه مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم في برنامج "على المكشوف" المذاع على قناة "الشمس"، أن المحامين لعبوا دورًا في الدفاع عن قضايا تتعلق برسوم التقاضي أمام محاكم الاستئناف، إلى جانب مشاركتهم في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق توازن بين حماية حق المواطن في التقاضي وضمان عدم تحميله أعباء مالية إضافية.

وأضاف أن المحامين، ساهموا في دعم حقوق المواطنين المتعلقة بالحريات الشخصية، بما في ذلك قضايا المسكن والممتلكات وحق الدفاع، معتبرًا أن هذه الحقوق ليست مرتبطة بالمحامي وحده بل بالمواطن بشكل مباشر.

وتطرق موسى إلى أوضاع شباب المحامين، مؤكدًا أنهم يواجهون صعوبات في بداية حياتهم المهنية، نتيجة تدني الدخل وعدم توافر بيئة عمل مناسبة تضمن لهم الاستقرار المعيشي، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق حالة من التردد بين الاستمرار في المهنة أو تركها.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المحامين الشباب تتمثل في الروتين الإداري والقرارات التنظيمية الصادرة عن بعض الجهات المرتبطة بمنظومة التقاضي، والتي وصفها بأنها بعيدة عن الواقع العملي الذي يعيشه المحامون داخل المحاكم.

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