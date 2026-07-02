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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تفاصيل أول لقاء جمع محامية نورهان ووالدها.. أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


ابنتي بريئة من دم أمها.. تفاصيل أول لقاء جمع محامية نورهان ووالدها
روت المستشارة هايدي الفضالي، محامية نورهان المتهمة في قضية مقتل والدتها بمحافظة بورسعيد، تفاصيل أول لقاء جمعها بوالد الفتاة، كاشفة عن الموقف الإنساني الذي دفعه للتمسك بالدفاع عن ابنته رغم هول الواقعة.



سفير أستراليا: أحب الحواوشي والمشويات.. والفسيخ ليس خياري المفضل
كشف الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى مصر، عن أبرز الأكلات المصرية التي حرص على تجربتها خلال فترة عمله في القاهرة، مؤكدًا أنه أصبح من محبي الحواوشي والمشويات، بينما لم يكن الفسيخ ضمن أطباقه المفضلة، في حين أشاد السفير الكندي بالطعمية والكشري.


سفير كندا: المصريون ملأوا شوارع كندا.. وكرة القدم صنعت أجواءً استثنائية خلال كأس العالم
أكد السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى مصر، أن بطولة كأس العالم أحدثت أجواءً استثنائية داخل كندا، مشيرًا إلى أن كرة القدم أصبحت أكثر شعبية بين الكنديين، وأسهمت في جمع ثقافات وجنسيات مختلفة في مشهد يعكس قوة الرياضة في التقريب بين الشعوب.


لا مساس بالأكثر فقرا.. التموين: بطاقة التموين هتوقف لمن يمتلك سيارات فارهة أو ساكن في "كمبوند"
أكد محمد شتا مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن  البطاقة التموينية تتوقف حال تطابق  محددات  العدالة الاجتماعية التي اقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية .


 

أعمال لا تليق بمشواري.. صفية العمري تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل |فيديو
كشفت الفنانة صفية العمري عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن غيابها لم يكن قرارًا شخصيًا، وإنما جاء نتيجة عدم تلقيها عروضًا فنية تتناسب مع تاريخها ومكانتها.



الحذف من التموين.. محمد الدسوقي رشدي: المواطن صحي على مفاجأة حكومية
علق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بشكل مفاجئ، وذلك خلال تقديمه برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti".



النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات ضرورة لضمان استدامة التشغيل
قال المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، إن قرار تعديل أسعار تذاكر القطارات جاء لضمان استدامة تشغيل مرفق السكك الحديدية واستمرار خطط التطوير، مشددًا على أن الحكومة لا تستهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة.النائب محمد أبوالعينين: مصر رسخت مكانتها الدولية بمواقفها الثابتة ودورها في دعم استقرار المنطقة|فيديو
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن مصر عززت مكانتها على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بتقدير واسع في الأوساط الدولية.



النائب محمد أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وأطلقت مرحلة البناء والتنمية
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على أنها أنقذت البلاد من مرحلة بالغة الصعوبة، ومهدت الطريق لانطلاق مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.


 

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