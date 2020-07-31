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أخبار العالم

الكاظمي: لا حلول للأزمات بدون استعادة هيبة الدولة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:02 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أحمد محرم
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لا توجد حلول لمعالجة الأزمات بدون استعادة هيبة الدولة، رافضًا تحول العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية.

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة، "هدفي منذ تكليفي إنقاذ العراق من الفوضى، وأواجه حملة منذ تشكيل الحكومة العراقية".


وأضاف الكاظمي "هنالك صراعات داخلية وخارجية تهدد أمن العراق واستقراره، وهناك جهات مختلفة حاولت الدفع لإحداث الفوضى في البلاد".

وذكر الكاظمي أن "بعض المنتفعين وأصحاب المصالح لا تناسبهم الإصلاحات في العراق".

وتابع الكاظمي "قمنا بسلسلة من التغييرات لمنع انهيار الدولة واستعادة هيبتها، وحملة المنافذ الحدودية دليل على استعادة سيادة العراق".

وأوضح الكاظمي أن "نواجه تراكم سنوات من الهدر والإهمال وضعف الإدارة في العراق".

وقال رئيس الوزراء العراقي "قدمنا كل الدعم للكوادر الصحية رغم الشح المالي في العراق، وشرعنا في اتخاذ خطوات عملية وحثيثة لاستثمار الغاز المحلي".
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