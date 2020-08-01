فيديوجراف.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد بدون أضرار

لا تخلو الموائد اليوم من أطباق الفتة واللحم في أول أيام عيد الأضحى لكن على الرغم من فوائد اللحم وقيمته الغذائية إلا أن الإفراط في تناول اللحوم يسبب العديد من المشاكل الصحية.
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خطر على مرضى القلب.. الإفراط في اللحم الضاني يسبب مشاكل صحية
فتناول اللحم بشكل زائد يسبب زيادة نسبة الكوليسترول الضار مما يؤدي إلى وجود مشاكل في القلب ويهددك بالعديد من المشاكل الاخرى.
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فتناول اللحم بشكل زائد يسبب زيادة نسبة الكوليسترول الضار مما يؤدي إلى وجود مشاكل في القلب ويهددك بالعديد من المشاكل الاخرى.
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