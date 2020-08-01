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فيديوجراف.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد بدون أضرار

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:02 ص
تناول اللحوم
تناول اللحوم
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آلاء حسن
لا تخلو الموائد اليوم من أطباق الفتة واللحم في أول أيام عيد الأضحى لكن على الرغم من فوائد اللحم وقيمته الغذائية إلا أن الإفراط في تناول اللحوم يسبب العديد من المشاكل الصحية.

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فتناول اللحم بشكل زائد يسبب زيادة نسبة الكوليسترول الضار مما يؤدي إلى وجود مشاكل في القلب ويهددك بالعديد من المشاكل الاخرى.

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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح كيفية الاستمتاع بتناول اللحمة في عيد الاضحى ....

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