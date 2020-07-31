أخبار الزمالك| بـ الجلابية.. فرجاني ساسي يهنئ متابعيه بعيد الأضحى.. أمير مرتضى يعيّد على كارتيرون

بـ الجلابية.. فرجاني ساسي يهنئ متابعيه بعيد الأضحى المبارك













حرص فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تهنئة جموع المسلمين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.









ميدو يهنئ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى عبر تويتر













نشر اللاعب المعتزل أحمد حسام ميدو تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".









أمير مرتضى منصور يهنئ كارتيرون بمناسبة عيد ميلاده

















وجه أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك، التهنئة لـ كارتيرون المدير الفني للفريق بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له السعادة والنجاح في مسيرته مع الفريق.