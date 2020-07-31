الأمم المتحدة ترحب بتحديد موعد للانتخابات النيابية في العراق

نقلت قناة "العربية" عن بعثة الأمم المتحدة في العراق ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موعد إجراء الانتخابات النيابية في 6 يونيو المقبل.





وقالت البعثة في بيان لها إن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلبا شعبيا رئيسيا ومستعدون لتقديم الدعم لضمان انتخابات نزيهة".









وأضافت البعثة أن "إجراء انتخابات حرة قد يعيد الثقة وينشط النظام السياسي. ونزاهة الانتخابات مسؤولية الحكومة وكل القوى السياسية".





وحدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 6 يونيو 2021، لإجراء الانتخابات المبكرة. وناشد الكاظمي العراقيين للاصطفاف في الانتخابات لتغيير المشهد الراهن في البلاد.





واتهم الكاظمي جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد بالفوضى والفساد بعد الانتصار على داعش.





وأضاف الكاظمي أن العراق يشهد عبثا من جماعات مسلحة خارجة عن القانون، معربا عن رفضه تحول بلاده إلى ساحة للصراع الإقليمي.





وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، لتسفر عن برلمان يشكل حكومة تعكس إدارة الشعب، موضحا أنه لا يمكن الوصول إلى حلول للأزمات دون استعادة هيبة الدولة.