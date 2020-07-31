AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب بتحديد موعد للانتخابات النيابية في العراق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:50 م
علم العراق
علم العراق
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن بعثة الأمم المتحدة في العراق ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موعد إجراء الانتخابات النيابية في 6 يونيو المقبل.

وقالت البعثة في بيان لها إن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلبا شعبيا رئيسيا ومستعدون لتقديم الدعم لضمان انتخابات نزيهة".   


وأضافت البعثة أن "إجراء انتخابات حرة قد يعيد الثقة وينشط النظام السياسي. ونزاهة الانتخابات مسؤولية الحكومة وكل القوى السياسية".

وحدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 6 يونيو 2021، لإجراء الانتخابات المبكرة. وناشد الكاظمي العراقيين للاصطفاف في الانتخابات لتغيير المشهد الراهن في البلاد.

واتهم الكاظمي جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد بالفوضى والفساد بعد الانتصار على داعش.

وأضاف الكاظمي أن العراق يشهد عبثا من جماعات مسلحة خارجة عن القانون، معربا عن رفضه تحول بلاده إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، لتسفر عن برلمان يشكل حكومة تعكس إدارة الشعب، موضحا أنه لا يمكن الوصول إلى حلول للأزمات دون استعادة هيبة الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يشهد عبثا.. رئيس الوزراء العراقي يتهم جهات بمحاولة إغراق البلاد في الفوضى

منتصف 2021.. الكاظمي: الانتخابات العراقية المبكرة 6 يونيو

الكاظمي: لا حلول للأزمات بدون استعادة هيبة الدولة

رئيس الوزراء العراقي: جهات تحاول إغراقنا في الفوضى بعد دحر داعش ..فيديو

الكاظمي: نحدث نقلة نوعية للعراق من الصراعات إلى الأمن والازدهار.. فيديو

ترشيحاتنا

عيد الأضحى والنجوم.. حقيقة سحل عجل لـ الفنان نبيل الحلفاوي

شاهد.. رقص محمد رمضان على أغنية "تيك توك"

الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الاسماعيلي السابق

بسيطة وناعمة.. كندة علوش بإطلالة جذابة تكشف خسارتها للوزن

أبرزهم صلاح الصغير نجم ليفربول الواعد.. جواهر مصر في الخارج تنتظر إشارة المنتخب

شاهد.. رواد التواصل يتداولون فيديو لطفل يلبي في الحرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور

بملابس مكشوفة.. ميريام فارس بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة

بسيطة وناعمة.. كندة علوش بإطلالة جذابة تكشف خسارتها للوزن