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تعليم

دورة حول تصميم المقرارت الإلكترونية بجامعة حلوان

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويهدف ذلك لتحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة . 

 وذلك لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.

ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20ساعات تدريبية لكل برنامج . 

 و من ضمن هذه البرامج  ، برنامج تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية يومي 8-10 أغسطس 2020 وسيتم ترشيح مدرب من قبل مركز الحساب العلمى بالجامعة.

 





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