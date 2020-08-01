AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شراء قطعة آثار كلمة السر في واقعة اختطاف فني شبكات بالمرج

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:00 ص
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
Advertisements
كتب محمد صبرى
أقرا المتهم الرئيسي فى واقعة اختطاف فنى شبكات بالمرج باعترافات تفصيلية ، حيث أفاد بأنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليه وسائق أخر ، والإستيلاء منهما على مبلغ مالى ١٥٠ ألف جنيه بدعوى شراء قطعة آثار فخططا لإختطافه لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالي.

وفى سبيل ذلك قاما باستدراجه عقب الاتصال به هاتفيًا والإتفاق معه على التقابل بالمنطقة محل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا.


وأقر المتهم إيضا في أقواله أنهما كانا فى سبيلهما لاحتجازه بذات المنطقة و إكراهه على توقيع إيصالات أمانة بذات المبلغ ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من موظف - مقيم بدائرة القسم قرر بغياب نجله (فنى شبكات - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما.

وفى وقت لاحق تلقى إتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله أبلغه خلاله المتصل باختطاف نجله وساومه لدفع مبلغ مالى ١٥٠ ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقان - مقيمان بدائرة القسم).

 تم إستهدافهما وضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه حال تواجدهم بمنطقة المحاجر بدائرة مركز شرطة شبرامنت بالجيزة ، وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والمستخدم في الواقعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يكشف ملابسات مقتل رجل أعمال عثر على جثته بشارع الطيران

المتهم بقتل صديقه صاحب شركة التوريدات يعترف بالجريمة ويكشف كواليسها

طلبوا ٥٠٠ ألف دولار.. ٥ أشخاص ينتحلون صفة رجال شرطة و يختطفون تاجرا بعين شمس

سائقان يختطفان فنى شبكات ويطلبان ١٥٠ ألف جنيه فدية بالمرج

ترشيحاتنا

شاهد.. تفاصيل تعذيب طفل وإصابته بتبرز مفاجئ للهوه بطائرة ورقية في المحلة

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

مين السبب في الانتفاخ ده.. محمد صبحي يعلق على حمل ريم أحمد

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

أيام التشريق.. لماذا سميت بهذا الاسم.. 3 أمور أوصى بها النبي

لليوم الثالث .. الصين تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام