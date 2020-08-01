شراء قطعة آثار كلمة السر في واقعة اختطاف فني شبكات بالمرج

أقرا المتهم الرئيسي فى واقعة اختطاف فنى شبكات بالمرج باعترافات تفصيلية ، حيث أفاد بأنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليه وسائق أخر ، والإستيلاء منهما على مبلغ مالى ١٥٠ ألف جنيه بدعوى شراء قطعة آثار فخططا لإختطافه لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالي.





وفى سبيل ذلك قاما باستدراجه عقب الاتصال به هاتفيًا والإتفاق معه على التقابل بالمنطقة محل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا.









وأقر المتهم إيضا في أقواله أنهما كانا فى سبيلهما لاحتجازه بذات المنطقة و إكراهه على توقيع إيصالات أمانة بذات المبلغ ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من موظف - مقيم بدائرة القسم قرر بغياب نجله (فنى شبكات - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما.





وفى وقت لاحق تلقى إتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله أبلغه خلاله المتصل باختطاف نجله وساومه لدفع مبلغ مالى ١٥٠ ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.





توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقان - مقيمان بدائرة القسم).



