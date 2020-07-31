النواب الأمريكي يستدعي بومبيو لسؤاله عن وثائق بشأن جو بايدن

ذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي إليوت إنجل أصدر مذكرة استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو.





وأوضحت الوكالة أن الغرض من استدعاء بومبيو هو سؤاله بشأن وثائق قدمها الأخير للجنة تحقيق مؤلفة من نواب جمهوريين في مجلس الشيوخ تجري تحقيقًا حول الأنشطة الاقتصادية لهنتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، المنافس الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.





وكان هنتر بايدن عضوًا سابقًا في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما"، التي أصبحت دائرة اهتمام إعلامي كبير منذ يوليو الماضي، عندما تسرب تسجيل لمكالمة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطلب فيها الأول من الأخير فتح تحقيق حول علاقة بايدن وابنه بشركة الطاقة الأوكرانية، الأمر الذي قد يُعد محاولة للتأثير بشكل غير قانوني على حظوظ منافسه الديمقراطي.









وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل في بيان "أريد أن أرى السجل الكامل لما أرسلته الوزارة إلى مجلس الشيوخ وأريد أن يراه الشعب الأمريكي أيضا".





وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية لصالح مساءلة برلمانية قد تفضي إلى عزل ترامب من منصبه بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، على خلفية القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا بقضية أوكرانيا، لكن مجلس الشيوخ ذا الأغلبية الجمهورية برأ ساحته.





وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أنه لا يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه يعارض بالوقت نفسه مسألة التصويت عبر البريد، كونها ستكون أقل دقة.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لا أريد تأجيل الانتخابات لكنني لا أريد أيضا الانتظار ثلاثة أشهر ثم اكتشفت لاحقا أن جميع بطاقات الاقتراع قد اختفت وأن الانتخابات لا تعني شيئا".





وأضاف أنه يريد أن يظهر الجميع عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وثائق تثبت شخصيتهم.