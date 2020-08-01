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رياضة

راميلوف.. بدر رجب: طول ما رامى ربيعة سليم سيكون في المنتخب

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:30 ص
رامي ربيعة
رامي ربيعة
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محمد رشاد
امتدح بدر رجب مدرب فريق الناشئين بالأهلي السابق، القدرات الفنية الخاصة برامي ربيعة مدافع القلعة الحمراء الحالي، موضحًا سبب إطلاق لقب راميلوف عليه أثناء وجوده في مرحلة الشباب.

ويلعب رامي ربيعة ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منذ عام 2010 وحتى الآن، محققًا عدة بطولات محلية وقارية.

وقال بدر رجب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "الكرة الروسية في وقت من الأوقات كانت مسيطرة عن طريق القوة والسرعة، ورامي يمتلك هذه الميزة، ولذلك أطلقت عليه لقب راميلوف على أساس أنه يشبه الروس".

وأكمل: "رامي ربيعة مدافع صلب وقوي جدًا، ويجيد ضربات الرأس، وتوقعت له منذ صغره أن يكون مستقبل الأهلي".

وتابع: "أتمنى أن تبتعد عنه الإصابات، لأن الأهلي يحتاجه والعكس كذلك، وأريد رؤيته في منتخب المصري، طول ما رامي سليم ومعافي فسيكون من أقوى المرشحين للانضمام لمنتخب مصر".

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