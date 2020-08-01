عيد الأضحى والنجوم | ياسمين الخطيب تُحضر الفتة.. ريهام سعيد تذبح.. حقيقة سحل عجل لـ نبيل الحلفاوي

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ، الذي يوافق اليوم الجمعة 31 يوليو، تتصادف العديد من الذكريات للنجوم، مع ذلك اليوم، من طقوس احتفال وذبح الأضاحي، وغيرها من الذكريات.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز ذكريات النجوم مع العيد.





وفي العام الماضي، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، يظهر فيه شخص يشبه لـ الفنان نبيل الحلفاوى وهو يقوم بذبح الأضحية.





وظهر الرجل، الذي أشيع أنه نبيل الحلفاوى، فى مقطع الفيديو وهو يحاول ذبح العجل ولكنه فشل بسبب ثوران الأضحية عليه مما أدى إلى وقوعه فى الأرض أكثر من مرة.





وفي المقابل، رد الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر، على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، ويظهر فيه رجلًا يتعرض للسحل في الشارع قبل أن يقوم بذبح عجلًا، ونسب له هذا المقطع.





ونفى نبيل الحلفاوي من خلال تغريدة لها عبر تويتر، علاقته بهذا الفيديو، قائلًا: «لا علاقة لي بهذا الفيديو»، وذلك بعدما أشار له أحد متابعيه في الفيديو المتداول.





وحول هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، أكد نبيل الحلفاوي في تغريدة أخرى، أنه شخص يشبهه وليس هو، إذ قال: «أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا».





في العام الماضي، نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "إنستجرام" فيديو وهى تقوم بذبح العجل وهنأت جموع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

قوبل هذا الفيديو بالهجوم من البعض الذين أشاروا إلى أن المرأة لا يجب أن تقوم بالذبح بنفسها، ولكن ريهام سعيد، ردت عليهم بفيديو جديد لشيوخ يؤكدون أن المرأة يجوز لها أن تذبح الأضحية.

وانتقد بعض من نشطاء السوشيال ميديا، فيديو الذبح، الذي نشرته ريهام سعيد، لأنها استغرقت وقتًا طويلًا في ذبح العجل، ما جعل البعض ينتقدونها بسبب تعذيب الأضحية.



