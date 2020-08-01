نصائح مهمة لتفادي الدوار والغثيان أثناء ركوب السيارة









1- الابتعاد عن الدخان

دخان السجائر من الأشياء التي تثير الغثيان خاصة خلال السفر، لذا يجب عدم التدخين في السيارة أثناء السفر خاصة مع تشغيل المكيف، والاكتفاء بالتدخين في الاستراحات.

عدم النظر للطريق

تناول الطعام بكمية قليلة

مضغ اللبان أو مقرمشات

عدم الجلوس في المقاعد الخلفية

إغلاق العين والاسترخاء

تناول الزنجبيل

ثبت علميًا أن تناول مشروب الزنجبيل أو مضغه يساعد على تقليل الشعور بالغثيان والدوار، كما يفضل تناول بعض المخبوزات والبسكويت مع الزنجبيل.





تجنب القراءة

يفضل تجنب القراءة أثناء السفر نهائي، لأن حركة السيارة والاهتزازات على الطريق سيجعل من القراءة أمرًا صعبًا والتركيز على الحروف مع الاهتزاز يثير شعورك بالدوار والغثيان.

9- التعرض للهواء المنعش

الأشخاص الذين يصابون بدوار الحركة أثناء السفر يشعرون بالتحسن عندما يتعرضون للهواء الطبيعي، لذا يفضل غلق المكيف وفتح نوافذ السيارة والتعرض للهواء المنعش لفترة.