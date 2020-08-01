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سيارات

نصائح مهمة لتفادي الدوار والغثيان أثناء ركوب السيارة

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:01 ص
نصائح هامة لتفادي
نصائح هامة لتفادي الدوار والغثيان أثناء ركوب السيارة
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اشرف عطية
الكثير من الاشخاص يعانون من دوار الحركة عند السفر بالسيارات، أو الطائرات وهو ما يسبب إفساد الكثير من السفريات والرحلات للمصابين والمرافقين لهم ووفقًا لعدد من الدراسات فإن دوار الحركة يصيب الأشخاص بسبب حدوث اضطرابات في الأذن الداخلية للمسافر نتيجة استقبال الجهاز العصبي المركزي للجسم رسائل عكسية للصور على الطريق بسبب القيادة السريعة .


و في هذا السياق نطرح عليكم العديد من النصائح للتغلب على دوار الحركة أثناء السفر بالسيارة .

1- الابتعاد عن الدخان
دخان السجائر من الأشياء التي تثير الغثيان خاصة خلال السفر، لذا يجب عدم التدخين في السيارة أثناء السفر خاصة مع تشغيل المكيف، والاكتفاء بالتدخين في الاستراحات.

2- عدم النظر للطريق
أثناء السفر تسير السيارة بسرعة كبيرة، والعين ترى الصور الخارجية تتحرك سريعًا، مما يؤدي إلى الشعور بدوار الحركة والغثيان، لذلك يجب تفادي متابعة المناظر الخارجية، كما يفضل ارتداء نظارة قاتمة لتقليل تعرض عينيك لمستويات مختلفة من الضوء والألوان.

3- تناول الطعام بكمية قليلة
حاول قبل السفر أن تتناول مأكولات خفيفة حتى تحدث نوعًا من التوازن في أحماض المعدة، حيث أن السفر لمسافات طويلة بمعدة ممتلئة تمامًا أو فارغة، يسبب الشعور بدوار الحركة المصحوب بالغثيان.

4- مضغ اللبان أو مقرمشات
يعتبر من الطرق الفعالة لردع حالة دوار الحركة هي مضغ قطعة من اللبان أثناء الرحلة أو تناول بعض المقرمشات السكرية.

5- عدم الجلوس في المقاعد الخلفية
يجب عدم جلوس الأشخاص المعرضون إلى الدوار والغثيان في المقاعد الخلفية ، لأن المقاعد الخلفية تتعرض للكثير من الاهتزازات والمطبات على الطريق، وهذا يزيد من الشعور بدوار الحركة والغثيان.

6- إغلاق العين والاسترخاء
يفضل إغلاق العينين والاستمتاع ببعض الاسترخاء، أو النوم، لأنه يساعد على معالجة الحالة العكسية بين العينين والأذن الداخلية.

7- تناول الزنجبيل
ثبت علميًا أن تناول مشروب الزنجبيل أو مضغه يساعد على تقليل الشعور بالغثيان والدوار، كما يفضل تناول بعض المخبوزات والبسكويت مع الزنجبيل.

8- تجنب القراءة
يفضل تجنب القراءة أثناء السفر نهائي، لأن حركة السيارة والاهتزازات على الطريق سيجعل من القراءة أمرًا صعبًا والتركيز على الحروف مع الاهتزاز يثير شعورك بالدوار والغثيان.

9-التعرض للهواء المنعش
الأشخاص الذين يصابون بدوار الحركة أثناء السفر يشعرون بالتحسن عندما يتعرضون للهواء الطبيعي، لذا يفضل غلق المكيف وفتح نوافذ السيارة والتعرض للهواء المنعش لفترة.

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