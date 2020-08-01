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فن

بدء عروض المتفائل على خشبة المسرح القومي اليوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يعرض اليوم على  خشبة المسرح القومي بالعتبة ، العرض المسرحي "المتفائل" في الثامنة مساء،وذلك في إطار عودة الروح للنشاط الفني والثقافي بعد توقف أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك مع الالتزام بألا تتجاوز نسبة الحضور أكثر من 25 % من سعة المسرح٬ وعدم السماح بدخول المسرح بدون ارتداء الكمامات٬ والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


"المتفائل" من إعداد وإخراج إسلام إمام عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ‎تأليف موسيقي وألحان هشام جبر٬ أشعار طارق علي٬ استعراضات ضياء شفيق٬ ديكور حازم شبل٬ ‎أزياء نعيمة عجمى٬ فوتوغرافيا السيد عبد القادر٬ إضاءة أبو بكر الشريف٬ مخرج منفذ صفوت حجازى.


والعرض من بطولة سامح حسين٬ سهر الصايغ٬ يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، أحمد سمير، زكريا معروف، مصطفى سامى، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب.


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