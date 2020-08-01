لالتقاط الصور ومعرفة قيمة النقود.. كيف يتعامل المعاقون بصريا مع هاتف آيفون؟ ..فيديو

يواجه بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعض المعوقات التي تحول دون ممارستهم للأنشطة اليومية بشكل طبيعى، لاسيما استخدام الهواتف الذكية ، والتي يصعب على البعض من ذوى الاحتياجات الخاصة مثل المعاقون بصريا التعامل معها.





وقد يكون نظام الكتابة بلغة "برايل" الذي اكتشف في عشرينات القرن التاسع عشر، أعظم اكتشاف قدم للمكفوفين حتي الآن، ولكن مع تقدم التكنولوجيا وتطور الأجهزة الذكية، استطاعت شركة آبل مساعدة الأشخاص الذين يشكون من مشاكل في النظر، حيث يمكنهم استخدام ميزة الأوامر الصوتية بأجهزة آيفون للقراءة والكتابة.









وعلى الرغم من أن الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية تعد أفضل ابتكار تقني حالي بالنسبة للمعاقين بصريا وضعاف البصر، إلا أن هذه الأجهزة قد تساعدهم على ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي، حيث استخدام تطبيقات البوصلة وGPS لمعرفة الطرق بشكل صحيح.





ومن الميزات التي تقدمها عملاق التقنية الأمريكية لمساعدة المكفوفين، ميزة VoiceOver، وهي قارئ صوتي يساعد الأشخاص ضعاف النظر في تصفح أجهزة آيفون بكل سهولة ، حيث يستطيع فاق أو ضعيف النظر أن يتصفخ الإنترنت، والقراءة والكتابة واستخدام العديد من التطبيقات، وأيضًا التقاط الصور والتعرف على قيمة النقود باستخدام الكاميرا.





وتتيح تقنية VoiceOver، للمستخدمين كفيفي النظر وفاقديه، التفاعل مع أجهزة عن طريق استخدام الإيماءات المتعددة اللمس على الشاشة، حيث يمكن للشخص الكفيف مسح أصبعين نزولا على الشاشة، ليجعل الهاتف يقرأ النص بصوت عال، ويقدم هاتف آيفون دعما لـ 40 لوحة مفاتيح بلوتوث مختلفة من نوع "برايل".





وفي عام 2009، أصبحت هواتف آيفون مصممة على مساعدة كفيفي النظر وفاقديه، مع المئات من التطبيقات المصممة لمساعدتهم، ومن بينها تطبيقات لرؤية الألوان والتي تعطي وصفا صوتيا مفصلا عن اللون، إلى جانب تطبيقات أخرى للعثور على مصدر الضوءوالتي تطلق صوتا يزداد شدة وارتفاعا كلما اقتربت منه، وهذا قد يساعد الكفيف على العثور على المخارج والأبواب والنوافذ، إلى جانب تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

https://www.facebook.com/iosacademyofficial/videos/330162421493019/