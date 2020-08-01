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اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة يزيل دورا ونصف دور مخالف بالحي الأول بالتجمع الخامس

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:31 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان
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آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة،  شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة دور ونصف دور مخالف بالقطعة 72 بالحى الأول بالتجمع الخامس، وذلك لمخالفة البناء بعد تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مخالفة البناء تمثلت في قيام مالك القطعة باستكمال الروف بالكامل، وبناء دور كامل آخر، مشيرًا إلى أنه تم التوجه للقطعة أثناء البناء، وقام المالك بغلق باب الفيلا، ومنع رجال الجهاز والشرطة المختصة من القيام بمهامهم، وعلى الفور تم تصعيد الأمر للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، وإزالة الأدوار المخالفة.


وقال غنيم إن الحملة أسفرت عن تنفيذ الإزالة بنجاح، وذلك  بقيادة المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة الأدوار المخالفة بالكامل، كما تم رفع عدادي كهرباء لوحدتين بنفس المبنى، وذلك لمخالفة تغيير النشاط وتحويلهما من سكنى إلى إداري.


ونوهت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، إلى أن مخالفة تغيير النشاط تمثلت في قيام مالك القطعة بتقسيم البدروم لـ3 وحدات إدارية وتجارية بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة للمالك من الجهاز، وتمت إزالة جميع الحوائط المخالفة بالبدروم.


جدير بالذكر أن الحملة تمت بإشراف مباشر من المهندس أمين غنيم، وقيادة المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبحضور المهندس احمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الخامس، والمهندس إسلام عادل، رئيس لجنة الإزالات، والمهندس عمرو عبد المنعم، رئيس الحي، ومسئولى أمن الجهاز بالتجمع الخامس، وقيادات الجهاز من الإدارات المعنية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة.
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