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مرأة

لو مبتحبهوش.. أسباب ستجعلك تتناول الطحال في عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:01 م
فوائد تناول الطحال
فوائد تناول الطحال
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آية التيجي
هناك الكثير منا لا يفضلون تناول الطحال والفشة والكرشة واللسان، أو كما معروفة بين محبيها حلويات الأضحية، إلا ان في هذا الوقت ومع ذبح الأضاحي ضمن طقوس اشهر اكلات عيد الأضحى المبارك قد تشعر بالرغبة في تجربة شئ مفيد للغاية كـ الطحال مثلا، وذلك لما هو معروف عن فوائده الغذائية.

وعلقت الدكتورة مروة عبد الكريم شعير خبيره التغذيه وعلوم الاطعمه والباحث بمعهد  بحوث تكنولوجيا الاغذيه، ان الطحال مصدر هام جدا، واقتصادي للكثير من المركبات الهامة، وذلك لما يحتويه من نسب عالية من الحديد، و الأوميجا 3، وفيتامين أ، ب المركب، الفسفور والمنجنيز، و مركبات الكولين .


وتابعت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان الطحال اقل في السعرات الحرارية من الكبده؛ حيث يحتوي كل ١٠٠ جرام من الطحال المطبوخ على حوالي ١٥٦ سعر حراري مقارنة بالكبدة التي تتعدى ٢٢٠ سعر حراري.

وأفادت شعير، ان الطحال ايضا يحتوي على مرافق إنزيم هام لصحة القلب، ويساهم بشكل كبير في مقاومة علامات وأعراض الشيخوخة، وذلك عن طريق تنظيم مستويات الطاقة بالجسم وهو Q10، وفيما يلي سنقوم بذكر فائدة كل عناصر الطحال وفائدتها للجسم، وهي:

1- الأوميجا 3 :
وتابعت شعير، ان الطحال مصدر هام للاوميجا 3 وبعض مركبات الكولين، لذا هو منشط للذاكرة ويعزز أيضا من صحة ويقوي جهاز المناعة.

2- فيتامين أ و ب :
وأكدت شعير، ان الطحال يحتوي ايضا على العديد من الفيتامينات الهامة كـ فيتامين أ وكذلك مجموعة فيتامينات ب المركبة. 

3- الحديد :
كما اوضحت شعير، ان الطحال يحتوي على الحديد مقارنة بالأعضاء الداخلية الأخرى للحيوان حيث يلبي حوالى ٤٦%من الاحتياجات اليومية  من الحديد.

4- الزنك والنحاس:
وأشارت شعير، إلى ان الطحال مصدر هام الزنك والنحاس المهمين، وهي عناصر مهمة للغاية في تكوين الهيموجلوبين.
الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الاطعمة الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الاطعمة
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