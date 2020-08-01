لو مبتحبهوش.. أسباب ستجعلك تتناول الطحال في عيد الأضحى

يحتوي كل ١٠٠ جرام من الطحال المطبوخ على حوالي ١٥٦ سعر حراري مقارنة بالكبدة التي تتعدى ٢٢٠ سعر حراري.





ايضا يحتوي على

مرافق إنزيم هام

لصحة القلب، ويساهم بشكل كبير في مقاومة علامات وأعراض الشيخوخة، وذلك عن طريق تنظيم مستويات الطاقة بالجسم وهو Q10، وفيما يلي سنقوم بذكر فائدة كل عناصر الطحال وفائدتها للجسم، وهي: