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محافظات

محافظ الدقهلية: إعدام طن مواد غذائية وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه يتم تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المطابقة للمواصفات الصحية. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى قيام الإدارة العامة للطب الوقائي بشن حملة رقابية للمرور على 137 منشأة غذائية ووحدة صحية ومجازر وحدائق وأماكن تجمعات أسفرت عن اعدام طن مواد غذائية ومشروبات وعصائر متنوعة  غير صالحة للاستهلاك.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية. 

ونوه محافظ الدقهلية إلى الإستمرار في تكثيف حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات. 

ومن جانبه أوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أن الحملة قامت بسحب 284  عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات وتم اعدام 736 كيلو أغذية و221 لتر عصائر وتحرير 73 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
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