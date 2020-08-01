الظاهرة رونالدو: انتقلت إلى ميلان ردا على خيانة إنتر

كشف النجم البرازيلي رونالدو أسطورة إنتر ميلان وريال مدريد الملقب بـ "الظاهرة"، سر موافقته على الانضمام إلى صفوف إيه سي ميلان 2007.









كان انتقال رونالدو إلى صفوف إيه سي ميلان بمثابة صدمة كبيرة لعشاق إنتر، خاصة أن الظاهرة يعد أحد أساطير النادي، حيث لعب للنيتروزي في الفترة من 1997 حتى 2002 وحقق العديد من الإنجازات رفقة الأفاعي.









وقال رونالدو، في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو: "خيانة إنتر؟ يبدو أنه الوقت المناسب لتوضيح الحقيقة، لقد انتظرت إنتر كثيرا من أجل الموافقة على عودتي مع الفريق، ولكن لم يكن مرحبا بي".









وأضاف: "شعرت بالخيانة بسبب رفض إدارة إنتر عودتي، وهو ما دفعني للموافقة على عرض ميلان، حيث كانت تجمعني علاقة رائعة بـ برلسكوني رئيس نادي ميلان ونائبه جالياني".









وتابع:" كنت مقتنعا بأن الانتقال إلى إيه سي ميلان هو القرار الصحيح، ولم أكن خائفا من اتخاذه".