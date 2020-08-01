AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد الأضحى على شاطئ البحر

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة على شاطئ البحر بشورت جينز وبلوزه بيج أثناء قضائها عطلة عيد الأضحى أمام البحر.

يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها في روما

شاهد.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه الحلاوة دي

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بصورة جديدة

بصحبة زوجها ..لقاء الخميسى تتغزل فى عبدالمنصف عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

بـ تيشرت أخضر.. منة فضالى تتألق فى أحدث ظهور لها على انستجرام.. شاهد

الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي

ليفربول يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل.. صور

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور

أكتوبر المقبل.. تطعيم شامل ضد فيروس كورونا في روسيا

AdvertisementS

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

على الموضة وتعشق الأسود.. شاهد أجمل فساتين نيللي كريم على السجادة الحمراء