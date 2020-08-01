شاهد.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد الأضحى على شاطئ البحر

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت لقاء الخميسي في الصورة على شاطئ البحر بشورت جينز وبلوزه بيج أثناء قضائها عطلة عيد الأضحى أمام البحر.
"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.