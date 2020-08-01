شاهد.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد الأضحى على شاطئ البحر

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت لقاء الخميسي في الصورة على شاطئ البحر بشورت جينز وبلوزه بيج أثناء قضائها عطلة عيد الأضحى أمام البحر.





يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



