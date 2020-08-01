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أخبار العالم

كورونا ينفجر في إيران.. محافظ طهران: الوضع كارثي.. والصحة: إجمالي عدد القتلى يرتفع

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:15 م
كورونا في ايران
كورونا في ايران
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على صالح
كشف محافظ طهران أن الوضع الصحي في العاصمة الإيرانية كارثي بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن المدينة تسجل يوميا 700 إصابة بالفيروس المستجد.
  

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن 216 مريضا توفوا بسبب فيروس كورونا الجديد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي عدد القتلى إلى 16982.


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وفي مؤتمر صحفي يوم السبت، أكدت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم الصحة الإيرانية، أن نحو 2548 حالة إصابة جديدة بعدوى كوفيد 19 قد تم تسجيلها، ما يرفع العدد الإجمالي للعدوى إلى 306752.


وقالت المتحدثة إن 265830 مريضا تعافوا حتى الآن من كورونا، ولكن لا يزال هناك 4101 في حالة حرجة من المرض.


وأضافت أنه تم حتى الآن إجراء 2482553 اختبار كوفيد 19 في جميع أنحاء البلاد.


وقالت إن المناطق "الحمراء" عالية الخطورة تشمل محافظات طهران، ومازندران، وفارس، وشرق أزاربايان، وأصفهان، وأردبيل، وخراسان رضوي، وشمال خراسان، والبرز، وسمنان، ولورستان، وجولستان، وكرمان، وهرمزجان وإيلام.
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