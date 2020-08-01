محافظ الفيوم: إزالة 342 حالة تعد واسترداد 2558 فدانا و34 ألف متر من أملاك الدولة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إزالة 342 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح "الأنصاري"، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت من إزالة 179 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 2557 فدانًا و23 قيراطًا و17 سهمًا، إضافةً إلى 163 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 34562 مترًا من أراضى أملاك الدولة، حتى الآن، شملت إزالة 30 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 123 فدانا و23 قيراطًا و21 سهمًا من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و30 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 891 مترًا بقرى المركز.





وكشف محافظ الفيوم، عن إزالة 30 حالة تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 1623 فدانا و22 قيراطًا و92 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 28772 مترًا، وفي مركز يوسف الصديق تمت إزالة 44 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 39 فدانًا و4 قراريط و7 أسهم، و13 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 165 مترًا.

وأضاف أنه تمت إزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمركز طامية على مساحة 768 فدانًا و5 قراريط و6 أسهم، و11 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 4338 مترًا، أما فى مركز سنورس فقد تمت إزالة 17 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 396 مترًا، وفي مركز أبشواي تم إزالة 47 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدانين و16 قيراطًا و7 أسهم من أراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، مشددًا على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



