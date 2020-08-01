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رياضة

أوباميانج ولاكازيت يقودان تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:14 م
آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال ضد تشيلسي
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محمد السعيد
استقر ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويطمح أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، لضمان المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

في المقابل يحلم فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، بحصد أول بطولة له مع البلوز، على حساب الجانرز.

وأنهى تشليسي الدوري الإنجليزي هذا الموسم الرابع بـ 66 نقطة، بينما احتل رآسنال المركز الثامن برصيد 56 نقطة، ليصبح التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي هو فرصته الأخيرة في المشاركة في الدوري الأوروبي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة تشيلسي:
حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كولاسيناك - دافيد ويز - رول هولدينج.

خط الوسط: كيران تيرني - تشاكا - سيبايوس - سيدريك سواريس.

خط الهجوم: أوباميانج -  لاكازيت - نيكولاس بيبي

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