مخرج بالتلفزيون المصري يكشف سبب وفاة المذيعة نشوى الطوبجي

ونعت صفحات غير رسمية تابعة للهيئة الوطنية للإعلام أبرزها "أبناء التليفزيون المصري" و"أنا ماسبيرو" و"ماسبيرو الأصل" المذيعة نشوى الطوبجي، لكنها لم تذكر سبب الوفاة أو تسرد أي تفاصيل أخرى.





كما نشر عاملون بالقناة الثالثة نعيا للإعلامية الراحلة قالوا فيه "تنعى أسرة القناة الثالثة الزميلة العزيزة المذيعة نشوى الطوبجي.. اللهم تغمدها برحمتك وأسكنها فسيح جناتك".





وعدّد زملاء المذيعة نشوى الطوبجي خلال تعليقات التعزية صفات الإعلامية الراحلة التي اتسمت بالهدوء والعلاقات الطيبة مع الجميع، كما دعوا لها بالرحمة والمغفرة.