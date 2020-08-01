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أخبار البلد

مخرج بالتلفزيون المصري يكشف سبب وفاة المذيعة نشوى الطوبجي

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:42 م
نشوى الطوبجي
نشوى الطوبجي
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أحمد سالم
كشف إيساف اسماعيل، مخرج بالتلفزيون المصري، عن سبب وفاة المذيعة بقطاع القنوات الإقليمية نشوى الطوبجي مساء أمس، الجمعة، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إيساف "البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الزميلة العزيزة نشوي الطوبجي المذيعة بالتلفزيون المصري، بعد معاناتها مع مرض القلب وتعرضها للإهمال الطبي من جانب أحد المستشفيات، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب".

ونعت صفحات غير رسمية تابعة للهيئة الوطنية للإعلام أبرزها "أبناء التليفزيون المصري" و"أنا ماسبيرو" و"ماسبيرو الأصل" المذيعة نشوى الطوبجي، لكنها لم تذكر سبب الوفاة أو تسرد أي تفاصيل أخرى.

كما نشر عاملون بالقناة الثالثة نعيا للإعلامية الراحلة قالوا فيه "تنعى أسرة القناة الثالثة الزميلة العزيزة المذيعة نشوى الطوبجي.. اللهم تغمدها برحمتك وأسكنها فسيح جناتك".

وعدّد زملاء المذيعة نشوى الطوبجي خلال تعليقات التعزية صفات الإعلامية الراحلة التي اتسمت بالهدوء والعلاقات الطيبة مع الجميع، كما دعوا لها بالرحمة والمغفرة.

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