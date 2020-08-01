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فن

حلاوة شمسنا.. إنجى المقدم تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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مريم عزت
شاركت الفنانة انجى المقدم , جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها . 

كتبت انجى على الصورة " حلاوة شمسنا.. وخفة ضللنا ".

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يوم، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.




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