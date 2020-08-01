نقيب الفلاحين يحدد ملامح خطة مواجهة نقص مياه الرى للحد من آثارها السلبية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان هناك شعور بالخوف والقلق علي مستقبل مياه النيل لأن 60 % من مياه نهر النيل تاتي من النيل الازرق.





واشار إلي ان سد ال نهضه الاثيوبي قد يؤدي إلي انخفاض تدفق مياه النيل إذا تم تسريع عملية ملء خزان السد





وأضاف ابوصدام أن الحكومه تبذل جهود كبيره للحد من المشاكل التي قد يسببها نقص مياه الري حيث تؤدي قلة المياه إلي زيادة الاملاح في الاراضي المنخفضه مما يؤدي إلي بوار الاراضي وموتها وهذا ينعكس سلبيا علي القطاع الزراعي بصفه عامه ويعطل التنميه الزراعيه المنشودة ويزيد نسبة البطاله ويلحق اضرارا كبيره بالاقتصاد المصري







