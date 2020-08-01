6250 كاميرا توثق جميع الحالات الميدانية في المشاعر المقدسة والحرم المكي

توثق 6250 كاميرا مسرح العمليات في المشاعر المقدسة والحرم المكي وتتوافق مع العنصر البشري والتقني، تحت منظومة مركز القيادة والسيطرة التكاملية الضامنة لإصدار التوجيه ومتابعة التنفيذ.





أوضح مساعد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد سعد بن خلف الدوسري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وبمتابعة من وزير الداخلية وتوجيه من مدير الأمن العام يولون حجاج بيت الله الحرام الرعاية الكاملة لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من خلال التدريب ورفع كفاءة العاملين من الضباط والأفراد وتوفير التجهيزات التقنية والفنية المتقدمة.





وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة يعنى بالدرجة الأولى بإعطاء صورة لعموم القيادات الميدانية عما يحدث في الميدان من خلال أشخاص مدربين من الأمن العام محترفين في عملية التحكم ومراقبة الكاميرات التلفزيونية والتوجيه العملياتي في مواقع المشاعر والمنطقة المركزية في الحرم وعلى مستوى العاصمة المقدسة، لتقديم صورة واضحة ودقيقة للعاملين في الميدان للتعامل مع أي حدث كان جنائي أو مروري أو مشاة أو إنساني أو خدمي وتقديم المساعدات بشكل فوري وسريع، إضافة إلى القيام بأدواره التنسيقية المختلفة من خلال تواصله مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية والوزارات والهيئات الحكومية والأهلية.





وأضاف أن مركز القيادة والسيطرة، يحوي أحدث التقنيات المتطورة، ووحدات المراقبة التلفزيونية، ومسرح العمليات، والإحصاء والتقارير، والخطط الحديثة، وإدارة البلاغات المنسجمة مع تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويديره كوادر بشرية مؤهلة، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والإنسانية.



