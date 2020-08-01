وفاة استشاري مسالك بولية في المحلة بفيروس كورونا.. صور

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم وفاة الدكتور مجدي الدميري استشاري المسالك البولية عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة إثر اصابته بفيروس كورونا وتلقيه العلاج لاكثر من 14 يوماً متواصلة وتم التحفظ على الجثمان استعدادًا لتسليمه الى ذويه لدفنه بمقابر العائلة وفق الاجراءات الاحترازية الوقائية .

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وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه كلف الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بالتنسيق الكامل مع الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة لتشكيل فريق طبي علاجي يستهدف الاشراف على كافة اجراءات ومراحل دفن الطبيب الراحل حتي مثواه الأخيرة.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالغربية عن إشادته بأبطال بالجنور الجيش الأبيض من الأطباء وأخصائيات فنيات التمريض لافتا بقوله " أدوا الواجب الوطني فى رعايه ومرضي ومصابي فيروس كورونا " .

ووجه وكيل وزارة الصحة بأهمية استمرار حالة الطوارىء والاستعداد القصوي وضمان تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية اللازمة لكافة المرضي داخل اقسام العزل بالمستشفيات والعزل الصحي لمدة 14 يوما.

وشدد وكيل الصحة بالغربية علي ضرورة إتباع البروتوكول العلاجي والإلتزام بالراحه التامه لكافة الحالات المشتبه إصابتها لوقايتهم من أخطار تفشي عدوي وباء "كوفيد 19 " العالمي.

وأوضح وكيل الصحة أن هناك خطوات جادة لحصر كافة حالات الاصابه بالعزل المنزلي وتوفير لهم كافة الأدوية اللازمة لهم واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الاحترازية والعلاجية لهم طوال فترة الاشتباه بأعراض الإصابة .