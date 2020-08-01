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برلمان

لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:30 م
بلازما المتعافين
بلازما المتعافين من كورونا
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فريدة محمد
تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين من فيروس كورونا في زيادة نسب الشفاء. 

وقالت النائبة في طلبها، إنه في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى ما يزيد عن الـ 90 ألف إصابة، نجد تصريحات مفاجئة من المسئولين تربك الرأي العام رغم حالة الانخفاض في الإصابات التي تم تسجيلها في الأيام الماضية.

وتابعت: طالعنا تصريحا منسوب للدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بوزارة الصحة والسكان، نفى فيه وجود نتائج إيجابية لاستخدام بلازما المتعافين.

وتابعت: المسئول أوضح أن بلازما دم المتعافين من كوفيد 19 لم تحقق المرجو منها خلال التجارب التي تم استخدامها فيها، حيث فشلت في علاج النسبة الأدنى من المستخدمة عليهم وهي 50% فقط من المرضى، و ذلك بالتناقض مع التصريحات السابقة التي تم تصديرها بشأن دور بلازما المتعافين في تحقيق نتائج إيجابية.

وطالبت بضرورة إصدار بيانات توضيحية للرأي العام بشأن وضع الفيروس في مصر، ودور بلازما الدم في تحقيق نتائج مرغوب فيها في مواجهة الفيروس، واطلاعه أول بأول على آليات المواجهة.

كما وجهت النائبة انتقادات لحالة تراخي في إجراءات مواجهة الفيروس من قبل الحكومة حيث أنه ازدادت حالات التزاحم في المصالح الحكومية مثلما كان الوضع قبل انتشار الفيروس، وكذلك ضعفت أدوار أجهزة الدولة المعنية في مواجهة الزحام وغيره.

وشددت: لا بد من استمرار الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بتطبيقها حتى لا نعطي فرصة لانتشار الفيروس أو تحقيق نجاح وهمي في مواجهته على عكس الحقيقة.
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