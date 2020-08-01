العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت

علق النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على قرار شركة مصر للطيران، بإلغاء جميع رحلاتها المجدولة، المتجهة إلى دولة الكويت، مشيرًا إلى أن القرار طبيعي وذلك بعد قيام هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية ومن بينها مصر.





وقال النائب حسين خاطر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القرار جاء بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قامت دولة الكويت بتعليق الرحلات بينها وبين 31 دولة، وهذا يؤكد عدم وجود تعنت مطلقًا في القرار تجاه الدولة المصرية، لأنها ليست وحدها.





وأكد النائب أن تعليق الطيران بين مصر والكويت قد يستغرق قرابة شهر، قبل أن يتم استئنافه مجددًا.

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وأضاف، عضو لجنة السياحة والطيران، بالبرلمان، أن البعض يحاول الوقيعة بين مصر والكويت، من خلال ممارسات مغرضة، تهدف إلى هز العلاقات التاريخية بين الدولتين، مؤكدًا أن تلك المحاولات بائسة ولن تنجح مطلقًا.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الحكومة المصرية تعليق الرحلات بين دولتي مصر والكويت، والذي يعود لأسباب الوباء المنتشر فقط، قد يتخذه البعض للتفسير في اتجاه آخر، يخدم بعض الجماعات والدول المعادية لمصر، لكن يجب ألا ينساق أحد وراء تلك المحاولات.





وأعلنت مصر للطيران، عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناءً على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وناشدت مصر للطيران عملاءها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم ١٧١٧ أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.