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رياضة

لقاء الفراعنة.. محمد صلاح ينشر صورة وراء تمثال .. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
شارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول جماهيره بـ صوره جديده له اليوم.


ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صوره له وراء تمثال فرعوني.


وتوج فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما.



وأنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في صدارة الترتيب بـ 99 نقطة متفوقا بـ 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.


ومن المقرر أن يبدأ الريدز استعداده للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يحصل الفريق على راحة حاليا.

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We really are everywhere 😀

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