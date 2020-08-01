لقاء الفراعنة.. محمد صلاح ينشر صورة وراء تمثال .. شاهد





وتوج فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما.













وأنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في صدارة الترتيب بـ 99 نقطة متفوقا بـ 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.









ومن المقرر أن يبدأ الريدز استعداده للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يحصل الفريق على راحة حاليا.