AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الستار حتيتة: تركيا تمارس نوع من البلطجة والتوغل في ليبيا.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:20 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
هاني حسين
قال عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي،  تعليقا على منع تركيا دخول عسكريين إيطاليين إلى  ليبيا، إن  تركيا تريد الحصول على كل شيء لنفسها.

وأضاف عبد الستار حتيتة في مداخلة هاتفية على قناة " الغد"، :"  تركيا  تمارس نوع من البلطجة والتغول في ليبيا".

وتابع عبد الستار حتيتة:"  بعد أن تمكنت تركيا من السيطرة بشكل شبه كامل على حكومة الوفاق بدأت التصرف بطريقة غريبة للسيطرة على كل شيء".

وأكمل عبد الستار حتيتة:"   تركيا تريد إرسال رسالة إلى أيطاليا  بأنه إذا عادت إيطاليا إلى صف الاتحاد الأوروبي ضد تركيا فمن الممكن اللعب بورقة الإيطاليين في ليبيا".

ولفت عبد الستار حتيتة:"  للأسف تمكنت تركيا من وضع بنية أساسية من اتصالات ومراكز لوجستية في شمال غرب ليبيا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحظى بتأييد دولي.. عبد الستار حتيتة: مبادرة إعلان القاهرة تضع تركيا خارج الحسابات.. فيديو

عبد الستار حتيتة: تركيا وقعت اتفاقيات مع حكومة الوفاق بطرابلس للتنقيب عن البترول

عبد الستار حتيتة: الممارسات التركية تضر بعدد من الدول وليس ليبيا وحدها

ترشيحاتنا

وفاء نادر.. أستاذة جامعية تضحي بحياتها لإنقاذ زوجها وابنها فى حادث ثأر بالمنيا.. تفاصيل

بـ توب مكشوف.. أنابيلا هلال بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.. شاهد

عبد الستار حتيتة: تركيا تمارس نوع من البلطجة والتوغل في ليبيا.. فيديو

تشجيعا للمنتج المحلي.. ننشر عناوين فروع شركات التجارة والغزل التابعة للقطاع العام المشاركة فى مبادرة ميغلاش عليك

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

تسريب فيلم صاحب المقام من منصة شاهد

AdvertisementS

الخارجية تحذر تركيا من العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية

المعاملة بالمثل.. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت

لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

الموت يفجع الفنان باسل الخياط

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

ما ضاقت إلا ما فرجت.. رسالة غامضة من مؤمن زكريا أثناء علاجه فى أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مايوه جذاب.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة

بـ توب مكشوف.. أنابيلا هلال بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.. شاهد