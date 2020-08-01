عبد الستار حتيتة: تركيا تمارس نوع من البلطجة والتوغل في ليبيا.. فيديو

قال عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، تعليقا على منع تركيا دخول عسكريين إيطاليين إلى ليبيا، إن تركيا تريد الحصول على كل شيء لنفسها.





وأضاف عبد الستار حتيتة في مداخلة هاتفية على قناة " الغد"، :" تركيا تمارس نوع من البلطجة والتغول في ليبيا".





وتابع عبد الستار حتيتة:" بعد أن تمكنت تركيا من السيطرة بشكل شبه كامل على حكومة الوفاق بدأت التصرف بطريقة غريبة للسيطرة على كل شيء".





وأكمل عبد الستار حتيتة:" تركيا تريد إرسال رسالة إلى أيطاليا بأنه إذا عادت إيطاليا إلى صف الاتحاد الأوروبي ضد تركيا فمن الممكن اللعب بورقة الإيطاليين في ليبيا".





ولفت عبد الستار حتيتة:" للأسف تمكنت تركيا من وضع بنية أساسية من اتصالات ومراكز لوجستية في شمال غرب ليبيا".



