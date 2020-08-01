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فن

أشطر وأطيب الفنانين.. هشام جمال يهنئ عمرو وهبة بعيد ميلاده

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر الفنان هشام جمال، صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمعته بالفنان عمرو وهبه.

وكتب جمال معلقًا على الصورة :"كل سنة وانت طيب لواحد من أشطر واطيب واكتر الفنانين اللى أعرفهم اجتهادا وموهبة".

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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