رياضة.. الروح والجسد (1)

بعد غياب دام أسابيع .. أعود إليكم اعزائى القراء .. لأتحدث معكم عن أمتع رحلة فى الوجود .. أحدثكم عن رحلة الحج التى افتقدتها بشدة هذا العام .. تلك الرحلة التى تستطيع فيها ان تستمع ونعيش كل حركتها وسكنتها بكل جوارحك ..اوك الجوارح التي تحرك فيك كل أحاسيس الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى .. مع الحج تعيش إحساس ومتعة رياضة الروح والجسد .. رياضة الروح هى الرياضة التى تتعامل فيها بكل جوارحك مع الحق سبحانه وتعالى .. تناجيه وتتضرع إليه ان يقبلك قبولا حسنا .. مع الله تعيش اوقات من متعة الحب والشوق .. الحنين والحنان .. الصبر والرحمة .. كل تلك الأحاسيس تعيشها فى تعاملاتك مع كل الحجاج أثناء ادائك لمناسك الحج .. الذى من أجله تتحمل كل الصعاب التى تواجهك أثناء المناسك بكل الصبر والحب الكبير الذى لا تتحمله فى الأيام العادية .. ولهذا نجد المسلمون يربطوا بين الحج والمشقة .. والبعض يعتقد خطأ أن مشقة الحج فى المناسك ما بين الطواف والسعى ورمى الجمرات إلى آخر مناسك الحج .. والحقيقة المؤكدة هى أن مشقة الحج تكمن فى تحمل الأخر .. وفى الصبر والقدرة على تحمل سلوكيات الشعوب والقبائل التى تأتى من كل أنحاء الدنيا .. شعوب وقبائل مختلفة فى العادات والتقاليد .. فى الطباع والسلوك .. تلك هى المشقة التى يتحملها الحاج وتعظم آجره عند الحق سبحانه وتعالى والتى ذكرنا بها فى قوله تعالى : " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج " 197 البقرة .. تحمل مشقة التعامل مع الآخر فى الحج تشعر معها انك تمارس رياضة روحانية رفيعة المستوى عالية ومميزة فى قيمتها النفسية والمعنوية .. رياضة تضع داخلك الكثير من التصافى والتصالح .. الرضا والتسامح مع الروح والنفس .. لذا يعود الحجيج من الحج وهو ممارس ومؤدى جيد ورائع لأعظم رياضة فى الكون .. ألا وهى رياضة الروح والتى تعيدك للحياة مولودا جديدا .. يبدأ مشواره مع الحياة بروح ونفس مختلفة وجديدة تماما فى تعاملاتك مع الآخر .. تلك هى رياضة الروح التى نسعى بها إلى تعظيم أجرك عند الله سبحانه وتعالى .. اما رياضة الجسد .. هى التى تمارس خلالها كل أنواع الرياضة التى تحرك فيك كل عضلة من عضلات الجسم .. تلك الرياضة تعيد لجسدك المرونة واللياقة التى نفتقدها كثيرا فى حياتنا اليومية .. لذا عندما نتكلم عن الرياضة فى الحج تجد نفسك تعيش فيها وتمارسها مع كل منسك من مناسك الحج .. لذا لابد انا أن نتحدث عن روح وجمال تلك الرياضة التى نؤديها فى الطواف والسعى ورمى الجمرات .. تعرف عنها المزيد من تفاصيلها واسرارها .. وفى هذا للحديث بقية .



