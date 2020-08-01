صلاح عبد الله: كنت على كرسي متحرك وشفت الدموع في عيون اللي بيحبوني

قال الفنان صلاح عبد الله ، إنه هناك أشخاص في حياته لهم تأثير إيجابي عليه.





وأضاف صلاح عبد الله في حواره في برنامج " ITS SHOW TIME"، المذاع على قناة " سي بي سي "، :" في عام 2010 شفت الدموع المحبوسة في عيون المحبين عندما كنت على كرسي متحرك بعد تعرضي لوعكة صحية".





وأضاف صلاح عبد الله :" شفت ناس كتير كانت خايفة عليا في فترة مرضي بدون مصلحة إطلاقا".





وتابع صلاح عبد الله:" احمد السقا وقف جنبي ولف بيا على كل الأطباء للتأكد من فعالية العلاج الذي اتناوله ".





وأكمل صلاح عبد الله:" لا استطيع نسيان مواقف إنسانية كثيرة من الكثير من اصدقائي في الوسط الفني لأنهم وقفوا بجواري في فترة مرضه ".



