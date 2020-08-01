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توك شو

صلاح عبد الله: كنت على كرسي متحرك وشفت الدموع في عيون اللي بيحبوني

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:44 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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هاني حسين
قال الفنان صلاح عبد الله، إنه هناك أشخاص في حياته لهم تأثير إيجابي عليه.

 وأضاف صلاح عبد الله في حواره في برنامج " ITS SHOW TIME"، المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  في عام 2010 شفت الدموع المحبوسة في عيون المحبين عندما كنت على كرسي متحرك بعد تعرضي لوعكة صحية".

وأضاف صلاح عبد الله :" شفت ناس كتير كانت خايفة عليا  في فترة مرضي بدون مصلحة إطلاقا".

وتابع صلاح عبد الله:"  احمد السقا وقف جنبي ولف بيا على كل الأطباء للتأكد من فعالية العلاج الذي اتناوله ".

وأكمل صلاح عبد الله:"  لا استطيع نسيان مواقف إنسانية كثيرة من الكثير من اصدقائي في الوسط الفني لأنهم وقفوا بجواري في فترة مرضه ".

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