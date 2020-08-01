علم مصر مقلوبا على لافتات انتخابية بالمنوفية| والمرشح: خطأ مطبعي وجار تعديله





وشهدت محافظة المنوفية خلال هذه الأيام واقعة غريبة حيث لاحظ الأهالي بالشوارع أن الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح احمد الفقي والذي فضل رسم علم مصر بجوار الصقر الذي اتخذه رمزا انتخابيا له .













لكن الغريب في الموضوع أن اللافتات الانتخابية أثارت استياء الأهالي وصارت حديثا لهم ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود علم مصر علي اللافتات الخاصة بالمرشح مقلوبا، وليس كالمعتاد عليه.









وبالتحدث مع المرشح احمد الفقي أكد أن هذا الخطأ ما هو إلا خطأ مطبعي فقط لم يكن مقصودا وانه سقطة في أثناء عملية الطباعة وجار تدارك هذا الخطأ بتعديل اللافتات الجديدة وتعديل صورة العلم فيها بالإضافة إلي رفع اللافتات التي وقع بها هذا الخطأ .