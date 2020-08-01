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محافظات

علم مصر مقلوبا على لافتات انتخابية بالمنوفية| والمرشح: خطأ مطبعي وجار تعديله

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:34 م
لافتات الدعاية الانتخابية
لافتات الدعاية الانتخابية
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محمد أمين
 تشهد هذه الأيام صراعات بين مرشحي مجلس الشيوخ لإثبات كل منهم نفسه بالشارع والعمل علي اكتساب شعبية كبيرة تمكنه من خوض الانتخابات والنجاح فيها بالإضافة إلي كثرة الدعاية الانتخابية التي تملأ الشوارع للفت نظر الناخبين الي المرشحين 





 وشهدت محافظة المنوفية خلال هذه الأيام واقعة غريبة حيث لاحظ الأهالي بالشوارع أن الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح احمد الفقي والذي فضل رسم علم مصر بجوار الصقر الذي اتخذه رمزا انتخابيا له .



 لكن الغريب في الموضوع أن اللافتات الانتخابية أثارت استياء الأهالي وصارت حديثا لهم  ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود علم مصر علي اللافتات الخاصة بالمرشح مقلوبا، وليس كالمعتاد عليه.


 وبالتحدث مع المرشح احمد الفقي أكد أن هذا الخطأ ما هو إلا خطأ مطبعي فقط لم يكن مقصودا وانه سقطة في أثناء عملية الطباعة وجار تدارك هذا الخطأ بتعديل اللافتات الجديدة وتعديل صورة العلم فيها بالإضافة إلي رفع اللافتات التي وقع بها هذا الخطأ .
علم مصر مقلوبا على لافتات انتخابية بالمنوفية| والمرشح: خطأ مطبعي وجار تعديله
علم مصر مقلوبا على لافتات انتخابية بالمنوفية| والمرشح: خطأ مطبعي وجار تعديله
علم مصر مقلوبا على لافتات انتخابية بالمنوفية| والمرشح: خطأ مطبعي وجار تعديله
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