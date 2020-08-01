AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يعلن عن قميصه للموسم الجديد رسميًا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
 أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا صباح اليوم السبت الموافق الأول من شهر أغسطس عن قميصه الأساسي الجديد للموسم القادم 2020-2021.

وكشف ليفربول عن قميصه الأول الأحمر الأساسي للموسم الجديد من انتاج وتصميم شركة نايكي الأمريكية الشهيرة في أول تعاون بين بطل إنجلتراوالشركة الأمريكية.

وتعاقد ليفربول مع نايكي بداية من الموسم القادم ولمدة 4 سنوات، حيث تأخر الإعلان عن القمصان الجديدة لبداية شهر أغسطس حتى ينتهي عقد الريدز مع الشركة الراعية السابقة نيو بالانس.

وصممت شركة نايكي قميصًا جديدًا لليفربول يمتاز بالهدوء ولديه شكل رقبي جديد، حيث لم ينال إعجاب جميع جماهير الريدز في أول تعاون مع الشركة الأمريكية.
Advertisements

ترشيحاتنا

المعاملة بالمثل.. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

الموت يفجع الفنان باسل خياط

من أرشيف المحاكم: قاضى الغلابة ينصف فقيرة فصلوها بسبب فقدانها البصر ويمنحها إجازة بأجر كامل حتى المعاش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحضان.. زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار | شاهد

بـ مايوه جذاب.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة