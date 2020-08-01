ليفربول يعلن عن قميصه للموسم الجديد رسميًا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا صباح اليوم السبت الموافق الأول من شهر أغسطس عن قميصه الأساسي الجديد للموسم القادم 2020-2021.
وكشف ليفربول عن قميصه الأول الأحمر الأساسي للموسم الجديد من انتاج وتصميم شركة نايكي الأمريكية الشهيرة في أول تعاون بين بطل إنجلتراوالشركة الأمريكية.
وتعاقد ليفربول مع نايكي بداية من الموسم القادم ولمدة 4 سنوات، حيث تأخر الإعلان عن القمصان الجديدة لبداية شهر أغسطس حتى ينتهي عقد الريدز مع الشركة الراعية السابقة نيو بالانس.
وصممت شركة نايكي قميصًا جديدًا لليفربول يمتاز بالهدوء ولديه شكل رقبي جديد، حيث لم ينال إعجاب جميع جماهير الريدز في أول تعاون مع الشركة الأمريكية.