شاهد.. أجواء ثاني أيام العيد في مصر الجديدة

رصدت عدسة "صدى البلد" أجواء ثانى أيام عيد الأضحى اليوم السبت، فى مصر الجديدة.

وتجمع عدد من الأطفال يلعبون بالبلالين والابتسامة مرسومة على وجوههم تعبيرًا عن سعادتهم بالعيد.









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واستعدت مديرية أمن القاهرة، بتكثيف انتشارها بجميع المحاور والشوارع، والميادين ومحيط المنشآت الحيوية للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة العيد.