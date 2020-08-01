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رياضة

تكتم شديد على الاسم.. مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين في الأهلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالأهلي انتهت من إتمام الاتفاق مع مدير فني أجنبي لقيادة قطاع الناشئين.

وقالت المصادر ان المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي وقع فعليا علي العقود بناء على موافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وأضافت أن لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي درست العديد من السير الذاتية وانتهت الي اختيار مدرب تم التعاقد معه لكن هناك سياجا من السرية يتم فرضها علي الاسم.

وأوضحت أن خالد بيبو سوف يتولي مهام مدير القطاع للشئون الإدارية ويتولي المدرب الجديد المدير الفني لفرق القطاع.
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