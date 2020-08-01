تكتم شديد على الاسم.. مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين في الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالأهلي انتهت من إتمام الاتفاق مع مدير فني أجنبي لقيادة قطاع الناشئين.





وقالت المصادر ان المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي وقع فعليا علي العقود بناء على موافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.





وأضافت أن لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي درست العديد من السير الذاتية وانتهت الي اختيار مدرب تم التعاقد معه لكن هناك سياجا من السرية يتم فرضها علي الاسم.



