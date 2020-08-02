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فن

فريق الحضرة يعود لجمهور ساقية الصاوي.. الجمعة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفلين إنشاد صوفى على مسرح النهر بساقية الصاوى يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً.


فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.


كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.


يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الإلتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وإرتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الأمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الإجتماعى. 


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