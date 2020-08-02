بعد ساعات من طرحها .. من غير مجاملة لـ أحمد جمال تقترب من 200 ألف مشاهدة

اقتربت أغنية من غير مجاملة للمطرب أحمد جمال من ٢٠٠ ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق وديچيتال ماستر أمير محروس وتم التسجيل بستوديو الرسالة مهندس الصوت أحمد جودة.. وتعتمد الأغنية على الريتم المقسوم الذى تصاحبه حالة من البهجة والفرح تتناسب مع الأجواء الصيفية.

أغنية "من غير مجاملة" يقول مطلعها:..

من غير مجاملة دي شبه كاملة .. وبجد عاملة زي الخيال

نسيتني إسمي وبشكل رسمي .. سلمت قلبي من غير فصال

ضحكتها تخبل وبجد تهبل .. من نظرة منها يالا السلام

أصل المحبه ملهاش أطبا .. وانا حالتي صعبة مابقتش أنام

ودي حاجة نادرة مافيش كلام.