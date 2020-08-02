حنان ماضي تتحدث عن أنوشكا وسيمون ومنى عبدالغني.. فيديو

قالت حنان ماضي، إن سيمون نضجت فنيا بعدما عملت مع الفنان محمد صبحي في المسرحيات، موضحة أن عملها مع صبحي وضعها في مكان مختلف تماما.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي": "سيمون صوت جميل ولكنها ممثلة هائلة".



وفيما يخص "أنوشكا"، أضافت: لديها صوت مميز.. كانت في سكة الرقص والأغاني الغربي أكثر من الشرقي.. وهي عارفه بتعمل أيه، وكانت رائعة في مسلسل جراند أوتيل".



وفي سياق الحديث، قالت: "الفنانة منى عبدالغني من الناس اللي غيروا طريقهم بإحترافية.. كانت مغنية ومكسره الدنيا وبقت ممثلة رائعة وبقت إعلامية حاليا.. برافو عليها في كل خطوة.



وأضافت، أن "فيوليت مقار" كانت من ضمن من أبدوا إعجابهم بصوتها.



