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أخبار العالم

السعودية.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمدينة جدة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت صحيفة "عاجل" السعودية بمصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروع بمدينة جدة.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، إن تصادم سيارتين على طريق الساحل أسفر عن حالتي وفاة وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وقال عبدالله أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا اليوم بوجود حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كوبري عمق.

وأضاف أن 4 فرق إسعافية توجهت على الفور لموقع البلاغ، وتمَّ تسجيل 6 إصابات منها حالتا وفاة وحالتا إصابة حرجة، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتمَّ تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.
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