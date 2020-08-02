الست عينها ميزان.. شاهد نصائح الشيف غالية فى المطبخ

قالت الشيف غالية، إن الفتة من المأكولات الشهيرة عند المصريين فى العيد، مشيرة إلى أنه لا يوجد سر في الأكلات المصرية معلقة: "النفس الحلو فى الأكل تجيب جار الجار".





وأضافت الست غالية ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية الأولى المصرية، أنه لا بد من تناول كميات أقل من الأكل حتى لا نتعرض للسمنة المفرطة، والحفاظ على صحتنا سليمة.





الست غالية ، إلى أنها ضد غسل الكبدة البلدى ، لأنها تجمع دموعى، أن النار كفيلة لقتل أى مكروب بها بالإضافة إلى شرائها من جزار مضمون. وأشارتمؤكدةأن



