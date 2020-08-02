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توك شو

الست عينها ميزان.. شاهد نصائح الشيف غالية فى المطبخ

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:44 ص
الست غالية
الست غالية
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ريهام فيكتور لطيف
قالت الشيف غالية، إن الفتة من المأكولات الشهيرة عند المصريين فى العيد، مشيرة إلى أنه لا يوجد سر في الأكلات المصرية  معلقة: "النفس الحلو فى الأكل تجيب جار الجار".

وأضافت الست غالية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية الأولى المصرية،  أنه لا بد من تناول كميات أقل من الأكل حتى لا نتعرض للسمنة المفرطة، والحفاظ على صحتنا سليمة.

وأشارت الست غالية، إلى أنها ضد غسل الكبدة البلدى، لأنها تجمع دموعى، مؤكدة أن النار كفيلة لقتل أى مكروب بها بالإضافة إلى شرائها من جزار مضمون.

وتابعت الست غالية، أن  "الست عينها ميزان" وتتعرف على مقدار الطعام بنسب معقولة حتى لا تهدر فى  الصرف على الاصناف أو زيادة العبء على ميزانية البيت.
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