AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قللوا الملح في الطعام.. الصحة العالمية تحذر من تناول اللحوم بكثرة.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن مرض الكلى يحتم على المريض شرب المياه بكثرة لأنه من الممكن أن يصاب المريض بالجفاف إذا امتنع عن شرب الماء، لافتًا إلى أن مرضى فيروس الكبد الدهني يعانون من ترسب الدهون في الكبد. 

وتابع "عصمت" خلال حديثه ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسب الدهون في الأكل تزيد خلال فترة عيد الأضحى، ما يؤثر على مرضى الكبد الدهني بشكل كبير، محذرا من تناول الطعام السريع المشبع بالدهون، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تناول اكبر قدر من الخضراوات في الوجبة وأن يكون نصفها خضار وبيعها بروتين والربع الآخر ألياف.  

وحذر مرضى الكبد الدهني من تناول لحوم بشراهة، مؤكدًا أن نسب اللحوم يجب ألا تتعدى 100 جرام في اليوم، منوهًا بأن زيادة تناول الخضروات وشرب المياه سيقلل من تأثير الدهون على الكبد. 

كما شدد على ضرورة تقبيل نسب الأملاح في الطعام وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة لتحسين الوضع الصحى لمريض الكبد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الجهاز الهضمى وحرق الدهون.. 6 أطعمة أدخليها لنظامك الغذائى

من أجل حياة صحية أفضل .. تعرف كيف تحسب السعرات الحرارية في غذائك

أكلات في العيد ممنوعة لمرضى القلب تعرف عليها

قبل ما تاكلها.. تعرف على السعرات الحرارية لأنواع اللحوم

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة عند تناول اللحم.. تعرف على السعرات الحرارية لأنواع اللحوم.. 11 خطوة مهمة اتبعيها لشواء صحي

كيف يستمتع مرضى القلب بتناول اللحم في عيد الأضحى ؟

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. ضيوف الرحمن يؤدون اليوم طواف الوداع.. ريهام سعيد تنشر صورا للمتحرشين بها على الشاطئ .. وشقيق أوباما يوجه له هجوما حادا

أوباميانج يسقط محمد صلاح من على عرش الهدافين

الأب يوأنس أول عربي في تاريخ الفاتيكان ينهي مهمته كسكرتير للبابا فرنسيس

احمى نفسك من السرطان.. تعرفى على الطريقة الصحيحة لشى اللحوم.. وهكذا تخلصي من رائحة دخان الشواء في ثوان معدودة

أحلى من المحلات .. تعرفي على أسرار الشواء وحيل للتخلص من رائحة الدخان

ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية