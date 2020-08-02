قللوا الملح في الطعام.. الصحة العالمية تحذر من تناول اللحوم بكثرة.. فيديو

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية ، إن مرض الكلى يحتم على المريض شرب المياه بكثرة لأنه من الممكن أن يصاب المريض بالجفاف إذا امتنع عن شرب الماء، لافتًا إلى أن مرضى فيروس الكبد الدهني يعانون من ترسب الدهون في الكبد.





وتابع "عصمت" خلال حديثه ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسب الدهون في الأكل تزيد خلال فترة عيد الأضحى ، ما يؤثر على مرضى الكبد الدهني بشكل كبير، محذرا من تناول الطعام السريع المشبع بالدهون، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تناول اكبر قدر من الخضراوات في الوجبة وأن يكون نصفها خضار وبيعها بروتين والربع الآخر ألياف.





وحذر مرضى الكبد الدهني من تناول لحوم بشراهة، مؤكدًا أن نسب اللحوم يجب ألا تتعدى 100 جرام في اليوم، منوهًا بأن زيادة تناول الخضروات وشرب المياه سيقلل من تأثير الدهون على الكبد.



