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مرأة

متهم جديد.. حيوان المنك يساعد في انتشار فيروس كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:43 م
حيوان المنك يساعد
حيوان المنك يساعد في انتشار فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت السلطات في هولندا وإسبانيا بإصدارها تعليمات بقتل أكثر من مليون من حيوان المنك بالمزارع، وذلك بعد شك الباحثين في أن حيوان المنك يساعد في انتشار فيروس كورونا.

وكشف التقرير أن بدأ الاتهام بإصابة أحد العمال في مزرعة مليئة بحيوان المنك.

وقال الباحثون، إن من الممكن حيوان المنك أن ينقل عدوى كورونا بين الأشخاص، ولكن هناك بعض التحريات على الموضوع للتأكد.

ووفقا للمدير الإقليمي للزراعة والبيئة، أن قبل إصابة العامل في المزرعه كان هناك إصابات من قبل ولكن لم يعلم من السبب في ذلك، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتم قتل أكثر من 92 ألف حيوان منك في المزرعة الواقعة في منطقة أراغون شمالي شرق إسبانيا، حيث أصيب أكثر من 90 % من حيوانات المزرعة بالفيروس.

وأفادت التقارير أن حيوان المنك من الممكن أن ينقل كورونا بين الأشخاص.

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