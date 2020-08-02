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أخبار العالم

نتنياهو يؤدي التحية النازية على فيسبوك.. والشرطة الإسرائيلية تتدخل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:23 م
صورة لـ نتنياهو عمرها
صورة لـ نتنياهو عمرها 30 عاما في اشارة تشبه التحية النازية
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على صالح
داهم شرطي إسرائيلي منزل أحد المستوطنين اليهود بعد نشر الأخير صورة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال على أحد المواقع التواصل الاجتماعي لـ بنيامين نتنياهو وهو يرفع يده في اشارة لتحية النازيين، حسبما ذكرت صحيفة هاآرتس في اشارة ملفتة لتجاوز الشرطة الإسرائيلية بحق المدنيين.

ووفقا للصحيفة العبرية، نشر الإسرائيلي ساجي هابر، من سكان جفعاتايم، صورة، يرجع تاريخها لنحو 30 عامًا، ترصد نتنياهو وهو يشير بيده بإشارة مشابهة للتحية النازية.


الصورة نفسها لم تتم معالجتها بأي شكل من الأشكال، ولم يلمح "هابر" في اي اشارة إلى النازية كما لم يسئ لـ نتنياهو أو لمنصبه.

وقال أحد المعلقين على صورة نتنياهو إنه اشتكى للشرطة عبر البريد، بسبب إنها تحمل إهانة، ووفقا للصحيفة الإسرائيلية وصل ضابط شرطة إلى باب "هابر" الذي نشر الصورة وأخبره أنه ارتكب جريمة جنائية بالتحريض ضد رئيس الوزراء، وطالبه فورا بإزالة المنشور.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الشرطة ليس لديها سلطة إصدار أوامر لأي شخص بإزالة محتوى على الإنترنت دون إذن من النيابة الاسرائيلية.

وعلق "هابر" بإنه أخفى في نهاية المطاف الصورة، لأنه كان يخشى أن يتم القبض عليه بينما يحتاج إلى رعاية والدته المريضة، لكنه كان منزعجا من التجربة، متسائلا: منذ متى ترسل الشرطة الضباط إلى الأشخاص الذين يقومون بتحميل المنشورات أو الصور؟ "هذا جنون".

ويعقد المتظاهرون منذ أسابيع مسيرات منتظمة خارج مقر رئيس الوزراء الاسرائيلي في شارع بلفور في القدس، وكذلك في تل أبيب ومناطق أخرى، داعين نتنياهو إلى الاستقالة بسبب اتهامه بالفساد. 

وقد انضم إليهم في الأسابيع الأخيرة أشخاص احتجوا على السياسات الاقتصادية للحكومة خلال جائحة فيروس كورونا، مع حشود بالآلاف تتزايد.

وقد اشتكى نتنياهو من الخطاب العنيف الذي أحاط بالاحتجاجات وزعم أن هناك تحريضًا واسع النطاق ضده.

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