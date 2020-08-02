هآرتس: فرص تنفيذ مخططات الضم تتقلص والقيادة الفلسطينية تدرس إعادة التنسيق الأمني

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم الأحد، أن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل الحكومة الإسرائيلية بدأت تتقلص مع مرور الوقت.



ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، قولها إن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا للتطورات السياسية لكل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



ووفقًا لـ"هآرتس"، السلطة الفلسطينية بدأت تشعر بخيبة أمل إسرائيلية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير.



وأشارت الصحيفة، إلى أن القيادة الفلسطينية، بدأت تدرس إمكانية إجراء مناقشات بشأن تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، لكنها تشترط أن يعلن بنيامين نتنياهو بشكل علني وقف الخطة.

