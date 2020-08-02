للحفاظ على سلامة الحجاج .. الصحة السعودية تستحدث وظيفة القائد الصحي لأول مرة

عرضت فضائية الآن فيديو أفادت فيه بأن الصحة السعودية تستحدث لأول مرة وظيفة القائد الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج.









واستحدثت وزارة الصحة السعودية هذا العام، لأول مرة وظيفة "القائد الصحي" من أجل تفادي الإصابة ب فيروس كورونا ، والحفاظ على سلامة الحجاج طيلة رحلتهم بين المشاعر المقدسة.









وخصصت الوزارة " قائدًا صحيًا" لكل 50 حاجا، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء الشعائر.









ولا تقتصر مهمّة القائد الصحي، الذي يعمل معه فريق من المختصين المرافقين له، على توفير الرعاية ومواكبة مجموعة محددة من الحجاج لحظة بلحظة، بل يتولى أيضا تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.









وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القائد الصحي هو ممارس مؤهل يقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج.









وخصصت الفرق المشرفة على تفويج الحجاج، حافلات معينة يركبها الحاج بعد إظهار رقم مقعد يلتزم به من لحظة قدومه إلى أن يغادر البقاع المقدسة، وذلك لمنع أي اختلاط قد يشكل خطورة على سلامته.