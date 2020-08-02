مصالح متناقضة.. الجيش الليبي يكشف سبب الاشتباكات بين ميليشيات الوفاق

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب إن مصالح الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس متناقضة لذلك اندلعت الاشتباكات بينهم.





وأوضح المحجوب أن الصراعات تتسع بين أجنحة الميليشيات في طرابلس على خلفية الإيدلوجية ومحاولة فرض السيطرة.





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وأضاف أن الأتراك يدربون المرتزقة السوريين والأجانب في طرابلس بدلا من تدريب قوات ليبية.





وأشار المسؤول بالجيش الليبي إلى أن تركيا أقامت لها منطقة خضراء في طرابلس الأمر الذي أثار غضبا شعبيا.





وأكد أن المواطن الليبي في طرابلس بدأ يتململ من ممارسات المرتزقة وانفلات الميليشيات.





ووقّعت خلافات واشتباكات بين الميليشيات الموالية لوزير الداخلية في حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باش أغا، والميليشيات الموالية لقائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق أسامة الجويلي، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادرها.





وشهدت العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات ضد الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وطالب المتظاهرون بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا.



